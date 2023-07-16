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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar...

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, peş peşe yapılan zamlara tepki gösterdi. Akşener, "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. " dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün gece akaryakıta yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına tepki gösterdi.

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta yapılan zamları da hatırlattı ve şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…"

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