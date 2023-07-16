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Irak Başbakanı Sudani, Şam’da Esed ile görüştü!

Irak Başbakanı Sudani, Şam’da Esed ile görüştü!

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi.

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Irak haber ajansı INA, Şam’a giden Sudani'nin Eş-Şaab Sarayı’nda Esed ile görüştüğünü aktardı.

Görüşmede, iki ülke arasında işbirliği ve koordinasyon yollarının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Sudani-Esed görüşmesinde ayrıca terörle mücadele alanında işbirliği ile iki ülke ve halklarının güvenliğinin sağlanması konularının da ele alındığı kaydedildi.

Bu, Irak’tan Suriye’ye 2010 yılından bu yana ilk üst düzey ziyaret oldu.

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