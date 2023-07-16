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Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı

Rusya kampını tamamlayıp İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hazırlıklarına tesislerinde devam etti.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferlerden Sebastian Szymanski takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel antrenmanlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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