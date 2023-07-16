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Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...

İSTANBUL Beşiktaş'ta ekmeğin arasına uyuşturucu madde saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları motosikletteki S.P. ile S.Ö.K'nin kimliklerini kontrol etti.

S.Ö.K'nin elinde bulunan poşeti gizlemeye çalıştığını fark eden ekipler, yaptıkları incelemede ekmek içerisine gizlenmiş 9,8 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bunun üzerine gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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