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Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak

Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler sera yapımında çalışan 2 işçiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

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Kısalar Mahallesi Perakende mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 1 helikopterle havadan, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangının ormana yakın bölgede sera yapılan bölgeden başladığı, büyük ihtimalle sera demirlerinin kaynağının yapılması veya spiralle kesilmesi sırasında çıkan ateşten çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, orman yetkililerinin de değerlendirmeleri dahilinde sera yapımında çalışan 2 işçiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

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