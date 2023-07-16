BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma!

Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma!

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine 5 ton kavurma gönderildi.

Abone ol

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, deprem bölgesine yardım için Kurban Bayramı'nda hayırsever ve üreticilerden topladıkları 167 küçükbaş ve 13 büyükbaş kurbanlığın kesilmesiyle elde edilen 5 ton 190 kilogram etin kavurma yapılarak küçük paketler haline getirildiğini belirtti. Aksoy, daha öncelerle birlikte gönderdikleri kavurma miktarının toplamda 20 tona ulaştığını dile getirdi.

Deprem bölgesi için hazır hale getirilen kavurmalar kamyona yüklendi. Kırklareli Valiliği binası önünde düzenlenen törende edilen duaların ardından kavurma yüklü kamyon yola çıktı.

Vali Birol Ekici, deprem yardımlarının sağlanmasında katkıda bulunan, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Ekici, "Devletimiz, milletimiz ile gönül seferberliği içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla ara vermeden bölgenin yaralarının sarılması için her türlü yardım ve desteğe devam edecektir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!
Giresun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Giresun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar...
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar...
Irak Başbakanı Sudani, Şam’da Esed ile görüştü!
Irak Başbakanı Sudani, Şam’da Esed ile görüştü!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış!