BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Şırnak’ta 3. kattan düşen ve tedavisi için Elazığ’a sevk edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Berat Akdoğan, 3. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk, Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren çocuk, bugün yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Akdoğan, otopsinin ardından defnedilmek üzere Şırnak’a götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!
Giresun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Giresun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar...
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar...
Irak Başbakanı Sudani, Şam’da Esed ile görüştü!
Irak Başbakanı Sudani, Şam’da Esed ile görüştü!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı