Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KONYA'nın DEREBUCAK ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Abone ol
Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan A.H. yönetimindeki 07 AGF 607 plakalı otomobil, Derebucak ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede mıcır dökülen yolda kayarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fatma H. ve Ayşe Hamit yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Hamit kurtarılamadı.