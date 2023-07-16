BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KONYA'nın DEREBUCAK ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Abone ol

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan A.H. yönetimindeki 07 AGF 607 plakalı otomobil, Derebucak ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede mıcır dökülen yolda kayarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fatma H. ve Ayşe Hamit yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Hamit kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay’da korkutan orman yangını! Birkaç eve sıçradı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay’da korkutan orman yangını! Birkaç eve sıçradı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bir anda gözden kaybolmuştu! Acı haber bugün geldi
Bir anda gözden kaybolmuştu! Acı haber bugün geldi
Ünlü oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari Cilo'da buzul kırıldı, 4 kişi oluşan çukura düştü!
Hakkari Cilo'da buzul kırıldı, 4 kişi oluşan çukura düştü!
Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma!
Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma!
Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!