Bir anda gözden kaybolmuştu! Acı haber bugün geldi

ADANA'Nın merkez Seyhan ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.Abone ol
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Burak Biberli (19) için arama çalışması başlatıldı. Yakınları tarafından Yeşiloba Mahallesi'nde kanalda hareketsiz halde bulunan Biberli, hastaneye kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Dün sulama kanalına giren Burak Biberli, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Ekipler, kanalda arama çalışması başlatmıştı.