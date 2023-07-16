BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bir anda gözden kaybolmuştu! Acı haber bugün geldi

Bir anda gözden kaybolmuştu! Acı haber bugün geldi

ADANA'Nın merkez Seyhan ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Abone ol

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Burak Biberli (19) için arama çalışması başlatıldı. Yakınları tarafından Yeşiloba Mahallesi'nde kanalda hareketsiz halde bulunan Biberli,  hastaneye kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Dün sulama kanalına giren Burak Biberli, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Ekipler, kanalda arama çalışması başlatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari Cilo'da buzul kırıldı, 4 kişi oluşan çukura düştü!
Hakkari Cilo'da buzul kırıldı, 4 kişi oluşan çukura düştü!
Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma!
Kırklareli'nden deprem bölgesine 5 ton kavurma!
Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Şırnak'ta 3’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Manavgat'ta orman yangını çıktı! İhmal iddiası ifadeleri alınacak
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Klimayla gelen gizli tehlike: Yüz felci
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu!
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Ekmeğin arasına saklamışlar! Elindeki poşeti gizlemeye çalışınca...
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Aileyle yenilen yemekler Alzheimer'dan koruyor!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!
Atletizmde İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu!
Giresun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Giresun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı