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DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

Adaylar ise sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

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