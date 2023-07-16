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Bodrum'a üç gemi ile 941 yabancı turist geldi!

Bodrum'a üç gemi ile 941 yabancı turist geldi!

Muğla’nın Bodrum ilçesine bir günde üç yolcu gemisi ile 941 yabancı turist ziyarette bulundu.

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Marshall Adaları bayraklı 180 metre boyundaki Nautica, sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan Bodrum’a geldi. Gemide yoğunluklu olarak ABD uyruklu olmak üzere toplam 662 yolcu ve 402 personel bulunuyor. Nautica, saat 22.00’de Yunanistan’ın Santorini Limanı'na hareket edecek.

Portekiz bayraklı 115 metre boyundaki World Navigator ise Bodrum’a ilk kez geldi. Kuşadası Limanı'ndan Bodrum’a gelen kruvaziyerde çoğu ABD uyruklu olmak üzere toplam 136 yolcu ve 119 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Rodos Limanı’na hareket edecek.

İlçeye gelen 3’üncü gemi ise Fransa bayraklı 142 metre boyundaki Le Lyrial oldu. Bugün öğle saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum’a gelen gemide 143 yolcu ve 144 personel bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Yunanistan’ın Simi Limanı’na hareket edecek.

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