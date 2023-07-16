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Okan Buruk'tan Icardi'nin durumu hakkında açıklama

Okan Buruk'tan Icardi'nin durumu hakkında açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili konuştu.

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Okan Buruk yaptığı açıklamada, "'Icardi pazartesi geliyor' diye bir açıklamam olmadı. Onu düzeltmek gerekiyor. Pazartesi günü bize ne zaman geleceğiyle ilgili haber ulaşacaktır ama bu bir süreç de olabilir. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı" dedi.

Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk, sabah yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Buruk, "Salı günü son maçı oynayıp bitireceğiz ve İstanbul'a döneceğiz. Şampiyonlar Ligi eleme ilk maçı için burada güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Dün de bir maç oynadık. Genel olarak güzel geçiyor" dedi.

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Benim 'Icardi pazartesi geliyor' diye bir açıklamam olmadı. Onu düzeltmek gerekiyor. Pazartesi günü bize ne zaman geleceğiyle ilgili haber ulaşacaktır ama bu bir süreç de olabilir. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Önümüzdeki hafta net bir şekilde süre belli olabilir. En kısa zamanda gelip, takıma katılmasını istiyorum ama bazen bu tür ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan da onun buraya en doğru ve zinde şekilde gelmesi" şeklinde konuştu.

"Transfer planlarımız sürüyor"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve durmadığını vurgulayan Okan Buruk, "Çalışmalarımız devam ediyor, hiç durmuyor. Burada hep Icardi'ye odaklandık. Yine Rashica ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Angelino ve Halil Dervişoğlu takıma önemli destek verecekler. Dün Angelino'yu da maçın bir bölümünde oynattık. Halil'in net durumunu da geldikten sonra göreceğiz. Onun yanında transfer planlarımız sürüyor. Bununla ilgili Erden Timur beyin yoğun bir çalışması var. Onunla oturup tekrar konuşacağız. Burada çalışmalarımızı sürdürüyor ve bizden teknik olarak ne isteniyorsa onu bildiriyoruz. 'Yarın gelecek' diyeceğimiz bir oyuncu yok ama zaten kadromuzda çok fazla bir şeyi kaybetmedik. Elimizdeki kadroyu en iyi oyuncularla güçlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda transferi tamamlayacağız. Daha uzun bir süre var. Sabırlı olmak gerekiyor. Bize birçok seçenek çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz"

Transfer konusunda şu an herhangi bir isim vermeyeceğini belirten Buruk, "İsim olarak çok üzerinden gitmek istemiyorum ama biz kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncular bulmak istiyoruz. İnşallah bu en kısa zamanda olacak. Elimizdeki oyuncular da iyi durumda. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte bu yolda iyi işler yapacağımızı biliyoruz. Bu sene Avrupa ve lig var. Daha iyi bir kadro oluşturmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

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