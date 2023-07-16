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Vali açıkladı 4 kişi kayboldu! Helikopter de bölgeye gönderildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vali açıkladı 4 kişi kayboldu! Helikopter de bölgeye gönderildi

 HAKKARİ'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, buzulların bulunduğu bölgeye gezmeye giden 18 doğaseverden 4'ünün kaybolduğu ihbarının yapıldığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve karakol ekiplerinin yönlendirildiğini belirten Akbıyık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının da helikopter desteği verdiğini kaydetti.

Helikopterle bölgeyi havadan incelediğini ifade eden Akbıyık, 4 kişiye en kısa zamanda ulaşmak için ekiplerin çaba gösterdiğini dile getirdi.

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