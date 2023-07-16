Sıcak havalarda susuzluğunuzu gazlı içeceklerle gidermeyin!

Diyetisyen Elif Harbutluoğlu, sıcak havaların etkisini hissettirmesiyle gazlı içeceklerin tüketiminin arttığına dikkat çekerek, vücudun ihtiyacı olan suyu sadece su veya kafeinsiz içeceklerden karşılamanın daha sağlıklı olduğunu söyledi.

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Hava sıcaklıklarının her geçen gün artmasıyla vatandaşların sıvı tüketimi de fazlalaşıyor. Bazı vatandaşlar ise vücudun sıvı ihtiyacını gazlı içecekler tüketerek karşılamaya çalışıyor. Diyetisyen Elif Harbutluoğlu, vatandaşlara sıcak havada sıvı tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Su tüketiminin önemine değinen Harbutluoğlu, “Su tüm canlıların yaşamı boyunca önemli olan fizyolojik bir ihtiyaçtır. Her vücudun suya olan ihtiyacı farklılık gösterir. Bu günlerde sıcak hava şartlarından dolayı su tüketimi ihtiyacı ekstra artmaktadır. Su metabolizmayı hızlandırmaya da büyük katkı sağlar. Bununla birlikte su tüketimi iştah kontrolü açısından da önemli olup kilo kontrolü üzerinde de etkilidir. Ayrıca faydası saymakla bitmeyen su, sindirim sisteminin düzenlenmesine de yardımcı olur” dedi.

Suyun az tüketilmesi durumunda vücutta sağlık sorunlarının baş göstereceğine dikkat çeken Harbutluoğlu, “Suyu az tükettiğimizde ise halsizlik artışı, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kas gücü kaybı, baş dönmesi, bulanık görme gibi birçok tehlikeli etkileriyle karşılaşılabilir. Bu sıcak havalarda özellikle çalışma ortamlarında alışkanlıklar sebebiyle kahve, çay veya gazlı içecekler tüketimi artmaktadır. Gün içerisinde fazla kahve, çay veya gazlı içecekler tüketmek su tüketiminin azalmasına sebep olabilmektedir. Fazla çay, kahve ve gazlı içecek içenlerde susama ihtiyacını baskıladığı için su tüketimi azalmaktadır. Ayrıca gazlı içeceklerin fazla tüketimi farklı birçok hastalığı etkileyebilir. Oysa ki günde sağlıklı bir yaşam için susamayı beklemeden 10-12 bardak yani ortalama 2 ile 2.5 litre su içmek çok önemlidir. Bu nedenle vücudun ihtiyacı olan suyu sadece su veya kafeinsiz içeceklerden karışlamak daha doğrudur” ifadelerini kullandı.