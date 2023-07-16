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İstanbul'da Artİstanbul Feshane önünde sergi protestosu!

İstanbul'da Artİstanbul Feshane önünde sergi protestosu!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergisi, bazı STK üyelerince protesto edildi.

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Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane binası önünde toplanan gruptakiler adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, burada üçüncü protesto gösterisi düzenlediklerini anlattı.

Sanat düşmanı olmadıklarını ifade eden Mican, "Biz siyaset için burada değiliz. Biz milli ve manevi değerlerimiz için buradayız." dedi.

Mican, sergide "sanat" adı altında İslam'a hakaret içerikli eserlerin bulunduğunu savunarak, "Cami önünde dansöz oynatılan tablolar var, LGBT propagandası yapılan tablo, gezi kalkışmasına güzelleme yapılan tablo, polisimize nefret içeren tablo mevcut." dedi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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