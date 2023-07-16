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Netanyahu, taburcu edildi! Dün hastaneye yatırılmıştı

Netanyahu, taburcu edildi! Dün hastaneye yatırılmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, baş dönmesi şikayetiyle dün yatırıldığı hastaneden taburcu edildi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, baş dönmesi şikayetiyle dün hastaneye yatırılmıştı. Netanyahu tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kardiyoloji birimi yöneticisi Amit Segev yaptığı açıklamada, Netanyahu’ya hastanede olduğu süre boyunca kalp monitörü takıldığını, yapılan testler sonucu kalbinin normal olduğunu ve kalp aritmisi veya düzensiz kalp atışına rastlanmadığını söyledi.

Tedavisinin ardından açıklamalarda bulunan Netanyahu, “Dün Taberiye Gölü’nde güneşin altında eşimle şapkasız ve susuz vakit geçirdim. İyi bir fikir değildi” dedi.

Endişeleri için destekçilerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Netanyahu, “Allah’a şükür kendimi çok iyi hissediyorum ama sizden bir isteğim var. Ülkede sıcak hava dalgasından geçiyoruz, bu yüzden sizden ricam daha az güneşe çıkıp, daha çok su için” ifadelerini kullandı.

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