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İstanbul Zeytinburnu'nda 526 yapı için kentsel dönüşüm süreci başladı!

İstanbul Zeytinburnu'nda 526 yapı için kentsel dönüşüm süreci başladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, Merkezefendi Mahallesi'ndeki 526 yapı için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı.

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Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, mahallede düzenlenen programda hak sahipleri ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Arısoy, bu alanın "Arnavut Mahallesi" olarak da bilindiğini anlatarak, buranın 50 yıl önce Kuzey Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği bir bölge olduğunu ifade etti.

Burayla ilgili 2019 yılında bir kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını ve daha sonra projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına geçtiğini aktaran Arısoy, "Kabul edilen proje kapsamında riskli yapılar tahliye edilecek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzce yeni konutlar yapılacak." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapıların dayanıklı hale gelmesinin önemine dikkati çeken Arısoy, "Mevcut durumda burada 440 bağımsız birim var. Bu 440'ın 334'ü konut, 106'sı iş yeri idi. Yeni projede toplam bağımsız birim sayısı 526'ya çıkıyor. 482 konut, 44 ticari birim olmak üzere inşallah tahliyelerin yapılmasından sonra riskli yapılar yıkılacak ve yeni projeler başlayacak." diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezai Köse de Bakanlık olarak İstanbul'un birçok noktasında kentsel dönüşüm faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

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