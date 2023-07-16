Türkiye kavruluyor! En yüksek sıcaklığı 45,9 derece ile o 2 ilçe gördü! 'Kharoon' sıcakları için tarih verildi
TÜRKİYE genelinde kavurucu sıcaklar etkili oluyor. En yüksek sıcaklık 45.9 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar "Bu daha birşey değil" deyip uyardı. İtalya'yı kavuran "Kharoon" sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de kavuracağı tarih belli oldu. İşte Türkiye7de sıcaklık durumu...
Türkiye'nin son günlerdeki en sıcak gündemi sıcak havalar. Uzmanların açıklamalarına göre ise bunaltıcı sıcaklar yeni rekorlar kırmaya devam edecek. Hatta önümüzdeki haftalarda çok daha sıcak olacak. İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, tarih vererek Türkiye'de sıcaklıkların zirveye ulaşacağını belirtti. Yunan mitolojisinde ölüleri yeraltı dünyasına götüren kayıkçıya atfen "Kharoon" sıcakları Türkiye'ye ne zaman ulaşacak? Bugün Türkiye'de en sıcak hava nerelerde yaşandı. İşte ayrıntılar...
Türkiye 45 dereceyi aşan kavurucu sıcakların etkisi altında. Ancak uzmanlara göre bu sıcaklar daha bir şey değil. Asıl kavurucu sıcaklar önümüzdeki günlerde gelecek.
İtalyan meteoroloji servisi, Sardinya'nın önümüzdeki hafta yaşanacak ve hava tahmincilerinin Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren feribotçuya atfen Kharoon adını verdikleri sıcak hava dalgasının "merkez üssü" olacağını söyledi.
Türkiye'yi kavuracağı tarihi verdi
İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sıcaklıklar 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacak. Bu bölgelerde yerel sıcaklık rekorları kırılacak.” dedi.