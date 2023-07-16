Türkiye kavruluyor! En yüksek sıcaklığı 45,9 derece ile o 2 ilçe gördü! 'Kharoon' sıcakları için tarih verildi

Türkiye'nin son günlerdeki en sıcak gündemi sıcak havalar. Uzmanların açıklamalarına göre ise bunaltıcı sıcaklar yeni rekorlar kırmaya devam edecek. Hatta önümüzdeki haftalarda çok daha sıcak olacak. İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, tarih vererek Türkiye'de sıcaklıkların zirveye ulaşacağını belirtti. Yunan mitolojisinde ölüleri yeraltı dünyasına götüren kayıkçıya atfen "Kharoon" sıcakları Türkiye'ye ne zaman ulaşacak? Bugün Türkiye'de en sıcak hava nerelerde yaşandı. İşte ayrıntılar...