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Çanakkale Assos-Troya tünellerinde araç yangını!

Çanakkale Assos-Troya tünellerinde araç yangını!

ÇANAKKALE'de Assos-Troya tünellerinde seyir halindeki bir araç alev aldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi.

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Araç yangını saat 15.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Troya tünelinde meydana geldi. Ayvacık ilçesine seyir halinde olan Mert Kobak yönetimindeki 34 UA 9516 plakalı araç motor bölümünden alev aldı. Sürücü Mert Kobak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Jandarma tünele trafik akışını durdururken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını sonrası Assos-Troya tünellerindeki yoğun duman nedeniyle araç trafiği Nusratlı-Yeşilyurt rampalarından sağlanıyor. Dumanın etkisini yitirmesinin ardından tünellerin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

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