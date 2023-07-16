Dolmuş beklerken kafasına saman balyası düşen kadın öldü

AFYONKARAHİSAR’da yol kenarında dolmuş beklerken yoldan geçen TIR'dan üzerine saman balyası düşen kadın hayatını kaybetti.

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Olay, Çay-Dinar kara yolunun Akçaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. (27) idaresindeki 42 Z 7002 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Tırın dorsesindeki saman balyaları kaldırımda dolmuş bekleyen G.E.'nin (60) üzerine düştü. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan kadını Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.