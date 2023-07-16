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Hatay’da korkutan orman yangını! Birkaç eve sıçradı, havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay’da korkutan orman yangını! Birkaç eve sıçradı, havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Belen'e bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan ve birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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