Mehmet Şimşek'in bakanlığı benzin ve motorin zammını savundu! 2 nedenle zam yapılmış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, benzin ve motorine 5, LPG'ye 4 lira zam getiren ÖTV artışını savunurken, zamma neden olarak iki gerekçe ortaya koydu. Bakanlık açıklamasında, zammın birinci nedeninin depremlerin bütçeye etkisini azaltmak ikinci nedeninin de 7 yıldır hiç vergi artışı yapılmaması olduğunu savundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınmaya başlandı.

Selalar okunurken pompaya yansıdı

5 liralık artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. ÖTV zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

Hazine Bakanlığı iki sebebe bağladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada tarihi zammın nedenleri şöyle sıralandı:

- Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır. Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir.

- Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

ÖTV, enflasyon karşısında erimiş!

- İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.