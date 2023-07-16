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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1169 mahalle yabancı kaydına kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1169 mahalle yabancı kaydına kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca yabancıya kapatılan mahalle sayısını da duyurdu.

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Göç İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar, yabancı sayısının, Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallenin, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatıldığını ve İstanbul'da kapalı mahalle sayısının 54 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20’yi aştığı bin 169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul’da kapalı mahalle sayısı 54’tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752’dir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki: Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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