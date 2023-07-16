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Dusan Tadic resmen Fenerbahçe'de! İşte dev transferin maliyeti...

Dusan Tadic resmen Fenerbahçe'de! İşte dev transferin maliyeti...

Fenerbahçe Kulübü, 34 yaşındaki Sırp on numara Dusan Tadic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler başarılı futbolcunun transferinin maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Fenerbahçe, Ajax ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in transferinin resmen tamamlandığını açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir."

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