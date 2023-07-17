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6 yaşındaki kızını evlendirme davası! İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel için karar günü

6 yaşındaki kızını evlendirme davası! İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel için karar günü

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddiasıyla açılan davada sona gelindi. Davanın bugün yapılacak 5. celsesinde karar çıkması bekleniyor.

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddialarının geçtiğimiz yıl aralık ayında ortaya çıkması büyük infiale yol açmıştı. Şimdi 25 yaşında olan H.K.G. suç duyurusunda, Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikâhla evlendirildiğini, şüphelinin babasının talebesi olduğunu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlatmıştı.

Cinsel ilişkiyi oyun sanıyordum

Cinsel ilişkinin kendisine İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini söyleyen H.K.G., çektiği ses kayıtlarını da delil olarak sunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası talep edilmişti.

Bugün karar çıkması bekleniyor

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sona gelinirken, bugün görülecek davanın 5’inci celsesinde karar çıkması bekleniyor.

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