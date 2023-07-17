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Ümit Özdağ gizli anlaşmayı ifşa etti! Kılıçdaroğlu kazansa üç bakanlık ve MİT'i alacaktık

Ümit Özdağ gizli anlaşmayı ifşa etti! Kılıçdaroğlu kazansa üç bakanlık ve MİT'i alacaktık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli anlaşmayı ifşa etti. "Kılıçdaroğlu kazansa üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacaktık yazılı mutabakat var" diyen Ümit Özdağ, "Altılı Masadaki ortakları itiraz edeceği için bakanlığımı açıklamama ricasını kabul ettim benim içişleri bakanı olacağımı açıklasa seçimi kazanabilirdi" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur olama öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile kameralar önünde mutabakat imzalayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bir de yazılı gizli anlaşmaları olduğunu ifşa etti. O gizli anlaşmaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda Zafer Partisi'ne 3 bakanlık e MİT Başkanlığı'nın verileceğini belirten Ümit Özdağ, kendisinin de İçişleri Bakanı olacağını söyledi. İşte Özdağ'ın T24'ten Cansu Çamlıbel'e yaptığı açıklamalarından satır başları...

3 bakanlık için yazılı sözleşme yaptık

- (Erdoğan'dan İçişleri Bakanlığı'nı istedim) Ama Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararınızı açıklarken İçişleri Bakanlığı konusuna girmediniz. Halbuki o sabah tweet atmıştınız. Benim duyduğum Kılıçdaroğlu’ndan da İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık sözü almışsınız. Size o sözü vermiş.

- Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık.

-Yani kamuoyuna açıkladığınız yol haritası dışında bir de gizli yazılı mutabakat yaptınız. Doğru mu?
Var tabii, o açıklanmadı. Ben de şimdiye kadar hiç açıklamadım.

"MİT Başkanlığı için sözlü anlaşma yaptık"

- Kılıçdaroğlu seçimleri kazanması durumunda Zafer Partisi’ne İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlığın yanı sıra MİT Başkanlığı’nı vereceği konusunda yazılı mutabakat imzaladı. MİT Başkanı da Zafer Partisi’nden olacaktı. Doğru mu?
- Evet MİT Başkanlığı da. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı.

Ben İçişleri Bakanı olacaktım

-Peki siz hangi görevde olacaktınız?
Ben İçişleri Bakanı olacaktım.

-Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi’ne vereceği diğer iki bakanlık hangileri olacaktı?  
Şu anda artık önemli değil.

Altılı Masa karışmasın diye...

- Zafer Partisi’ne verilecek diğer iki bakanlık neydi? Göç Bakanlığı mı kurulacaktı?
Süreci İçişleri Bakanlığı yönetecekti. Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi’ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. “Bunu çok vurgulamayın” dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu’ndan istenen şey yanlıştı. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemesiyle.

-Yani şunu iddia ediyorsunuz; Kemal Bey sizin kazanırsa kuracağı hükümetin İçişleri Bakanı olacağınızı açıklasaydı 28 Mayıs’ta seçimin sonucu değişebilirdi?
Olabilirdi. 1 milyon 300 bin oy farkını kapatmak çok zor değildi. Ve Türk halkının en fazla arzu ettiği şekilde sığınmacıların vatanlarına yollanması ve bu konuda da Türk halkı, Zafer Partisi'ne güveniyor, “yaparsa Zafer Partisi yapar” diyor. Bu seçimde bu halkın birinci önceliği olmadı. Değişik nedenlerle olmadı. Erdoğan'ı yollamak en azından muhaliflerin daha fazla önceliği oldu. Ama bu da yanlış şekilde yapıldı. Yanlış yöntemlerle yapıldı. Bugün Zafer Partisi'ne oy veren hiçbir seçmen pişman değil ama vermeyenlerin içinde büyük pişmanlık olduğunu da görüyorum.

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