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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci İsrail güçlerinin koruması altında Beyt El kontrol noktasında Filistinlilerin araçlarına saldırarak camlarını kırdı.

Ramallah yakınlarındaki Beytin köyünde de Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı. İsrail askerleri, saldırıya karşı koymak için köyün girişinde toplanan Filistinlileri göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Bazı Filistinliler gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise Yahudi yerleşimcilerin Selfit'in batısındaki Haris köyü girişinde Filistinlilere ait araçlara saldırdığı kaydedildi.

Haberde ayrıca başka bir grup yerleşimcinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya-Nablus yolu üzerinde toplanarak Filistinlilerin geçişine engel olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler, 2023'ün başından 4 Temmuz'a kadar Filistinlilere ve mülklerine yönelik 525 saldırı gerçekleşirdi.

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