Abdulkadir Selvi, benzin zamlarını böyle savundu! Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Benzin ve motorine 5 lira, LPG'ye 4 lira zam getiren ÖTV artışına tepkiler sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, zamlara gerekçe buldu. "7 yıldır akaryakıtta ÖTV tutarı artmıyordu ama deprem bütçede açık oluşturdu" diyen Selvi, Merkez Bankası'nın 20 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararını da duyurdu.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ÖTV artışıyla birlikte benzin, motorn ve LPG'ye gelen tarihi zamları yazdı. Selvi, benzin ve motorinde 5 liralık artış olmasına neden olan, hafta sonu akaryakıta gelen büyük ÖTV zammına ilişkin olarak da "Hepimiz bu karardan etkileniyoruz, canımız yanıyor" yorumunu yaptı ve şunları kaydetti:

7 yıldır ÖTV artmayınca...

Ekonomi yönetiminin, yaklaşık yedi yıldır akaryakıtta maktu ÖTV tutarlarını artırmadığını öğrendim.

1- Ancak büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için ciddi bir kaynağa ihtiyacımız olduğu şüphesiz. Depremin ortaya çıkardığı 100 milyar dolarlık bu maliyetle, açığı çok yükselmiş bir bütçenin ortaya çıkardığı kaynak sorunu var.

2- Bir siyasetçi olarak Mehmet Şimşek doğrudan kendi vatandaşına dokunan tedbirleri alırken eminim ki çok rahat değil. Ancak bütçenin durumu ve ciddi bir kaynak sıkıntısının oluşması sonunda siyasetçilerin de elini kolunu bağlayabilir.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası'nın 20 Temmuz'da vereceği faiz kararı hakkında "Piyasalarda genel beklenti faizlerin 500 baz puan daha artırılması yönünde. Ancak benim beklentim ve gördüğüm politika faizinin 20’ye ulaşmayacağı şeklinde. Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum" dedi.

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