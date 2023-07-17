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Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor!

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor!

ÇANAKKALE'de dünden beri devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.

Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

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