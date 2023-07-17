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Tam gaz yükseliş! 17 Temmuz Dolar, Euro ve Bitcoin çıldırdı alış-satış rakamlarına bakın

Tam gaz yükseliş! 17 Temmuz Dolar, Euro ve Bitcoin çıldırdı alış-satış rakamlarına bakın

Merkez'in son faiz kararı sonrası dolar ve euro resmen çıldırdı ve başlayan yükseliş devam ediyor. Yeni haftaya da yükselişle başlayan döviz kurlarında alış-satış rakamları merak ediliyor.

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Haftanın ilk işlem gününe dolar ve euro nasıl başladı? Geçtiğimiz haftada  31 bin sınırını aşan Bitcoin'de son durum ne? Gözler Merkez'in faiz kararında...

Serbest piyasada 26,1520 liradan alınan dolar, 26,1540 liradan satılıyor. 29,3800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,3820 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 26,1530 lira, avronun satış fiyatı da 29,3870 lira olmuştu.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,6 artışla 26,1923'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,1780 seviyesinden işlem görüyor. Bu hafta yatırımcılar, yurt içinde TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına odaklandı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Bitcoin ve alt coinler

Bitcoin 30.274 dolardan, Türk lirası karşısında ise 798.774 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH)  1.931, BNB (BNB) 242, Dogecoin 0,0715 dolar civarlarında bulunuyor.

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