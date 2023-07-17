11 şehir için faizsiz ve hibeli kredi! e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında 11 ilde kendi ev ve iş yerini yapmak isteyenlere hibe ve faizsiz kredi veriyor.

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Depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen afetzedelere destek verilecek. Hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak. "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular başlıyor.

e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 22 noktada açılan yapım ve dönüşüm ofislerinden bilgi alınabileceğini söyledi. Depremzedeler e-Devlet üzerinden projeye başvuru yapılabilecek.

10 yıl vadeli faizsiz kredi

Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için 250 bin lira hibe verilecek. Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.