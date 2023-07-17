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Yunanistan'da 45 günde 106 kişi boğularak yaşamını yitirdi!

Yunanistan'da 45 günde 106 kişi boğularak yaşamını yitirdi!

Yunanistan'da 1 Haziran - 15 Temmuz döneminde serinlemek için deniz ve havuzlara giren 106 kişi boğularak hayatını kaybetti.

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Yunan medyasında yer alan haberlerde, son 1,5 ayda 106 kişinin hayatını kaybetmesiyle, boğulma vakalarında "rekor kırıldığı" belirtildi.

Boğulan 106 kişiden 44'ünün turist olduğu aktarıldı.

İlgili makamlar tarafından kontrol edilen 5 plajdan birinde cankurtaran ve ilk yardım malzemelerinin bulunmadığı tespit edildi.

Ülkede, 1 Haziran-15 Ağustos 2022'de 196 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

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