BIST 6.568
DOLAR 26,29
EURO 29,55
ALTIN 1.651,23
HABER /  GÜNCEL

Kurban Bayramında kesilmemek için kaçan inek, 22 gün sonra ortaya çıktı

Kurban Bayramında kesilmemek için kaçan inek, 22 gün sonra ortaya çıktı

ELAZIĞ’da Kurban Bayramının birinci gününde kesilmek için alınan fakat kaçan kurbanlık inek, Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kurban yakalama timleri tarafından 22 gün sonra yakalandı.

Abone ol

Olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramının ilk gününde dini vecibesini yerine getirmek isteyen Yusuf Yalçın, pazardan kurbanlığını alarak evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı.

İpi koparan kurbanlık inek bir anda kaçmaya başladı. Kaçan kurbanı yakalamak isteyen fakat yakalayamayan vatandaş, durumu Elazığ Belediyesi Beyaz Masayı arayarak durumu bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kurban yakalama timleri, 22 gün boyunca kaçtığı kurbanı 1 saat içerisinde yakalayarak sahibine teslim etti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de aşırı sıcaklar 110 milyondan fazla kişiyi etkiliyor!
ABD'de aşırı sıcaklar 110 milyondan fazla kişiyi etkiliyor!
Koçfinans'tan müşterilerine "El Değmeden Taşıt Kredisi"
Koçfinans'tan müşterilerine "El Değmeden Taşıt Kredisi"
Chelsea, Santos'tan Angelo Gabriel'i transfer etti!
Chelsea, Santos'tan Angelo Gabriel'i transfer etti!
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı!
eMilli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti!
eMilli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti!
Bakan Mehmet Şimşek'ten kamu kurumlarına "tasarruf" genelgesi
Bakan Mehmet Şimşek'ten kamu kurumlarına "tasarruf" genelgesi
11 şehir için faizsiz ve hibeli kredi! e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor
11 şehir için faizsiz ve hibeli kredi! e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor
İznik Roma Tiyatrosu turizme kazandırılıyor
İznik Roma Tiyatrosu turizme kazandırılıyor
İstanbul'da iki saat arayla dehşet saçtılar! Gece kulübü önünde çifte saldırı: Yaralılar var
İstanbul'da iki saat arayla dehşet saçtılar! Gece kulübü önünde çifte saldırı: Yaralılar var
Savcı dehşeti! Ayrılmak isteyen eşine kabusu yaşattı
Savcı dehşeti! Ayrılmak isteyen eşine kabusu yaşattı
İstanbul su tüketiminde tarihi rekor kırdı: 3 Milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı
İstanbul su tüketiminde tarihi rekor kırdı: 3 Milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı
Gaziantep'te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi