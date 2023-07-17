BIST 6.519
DOLAR 26,25
EURO 29,52
ALTIN 1.647,51
HABER /  SPOR

Chelsea, Santos'tan Angelo Gabriel'i transfer etti!

Chelsea, Santos'tan Angelo Gabriel'i transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı oyuncu Angelo Gabriel'i kadrosuna kattı.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, Santos forması giyen 18 yaşındaki oyuncunun transfer işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre de uzun süreli sözleşme imzalanan Gabriel'in bonservisi için Chelsea, Santos'a 15 milyon avro ödedi.

Henüz 15 yaş 308 günlükken maça çıkarak Brezilya 1. Futbol Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu rekorunun sahibi Angelo Gabriel, Santos'ta 129 karşılaşmada 5 gol ve 10 asiste imza attı.

Genç yetenek, Brezilya Milli Takımı'nda ise alt yaş gruplarında forma giydi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı!
eMilli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti!
eMilli Takımı, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti!
Bakan Mehmet Şimşek'ten kamu kurumlarına "tasarruf" genelgesi
Bakan Mehmet Şimşek'ten kamu kurumlarına "tasarruf" genelgesi
11 şehir için faizsiz ve hibeli kredi! e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor
11 şehir için faizsiz ve hibeli kredi! e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor
İznik Roma Tiyatrosu turizme kazandırılıyor
İznik Roma Tiyatrosu turizme kazandırılıyor
İstanbul'da iki saat arayla dehşet saçtılar! Gece kulübü önünde çifte saldırı: Yaralılar var
İstanbul'da iki saat arayla dehşet saçtılar! Gece kulübü önünde çifte saldırı: Yaralılar var
Savcı dehşeti! Ayrılmak isteyen eşine kabusu yaşattı
Savcı dehşeti! Ayrılmak isteyen eşine kabusu yaşattı
İstanbul su tüketiminde tarihi rekor kırdı: 3 Milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı
İstanbul su tüketiminde tarihi rekor kırdı: 3 Milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı
Gaziantep'te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor!
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor!
Bursa'da şaka gibi olay... "Gölde boğuldu" diye aranıyordu yürüyerek geldi
Bursa'da şaka gibi olay... "Gölde boğuldu" diye aranıyordu yürüyerek geldi
Son 24 saatte 46 orman yangını çıktı
Son 24 saatte 46 orman yangını çıktı