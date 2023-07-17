Ukrayna güçleri Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Köprüsü'ne saldırdı

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü'nün Ukrayna tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti,

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Konstantinov, sosyal medya hesabından, köprüye yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının gece gerçekleştiğini belirten Konstantinov, “Kiev’deki terörist rejim, bu gece yeni bir suç işledi, Kırım Köprüsü'ne saldırdı.” ifadesini kullandı.

Konstantinov, köprüdeki otomobil geçidini sivillerin kullandığını, demir yolu hattının ise hasar görmediğini kaydetti.

2 kişi yaşamını yitirdi

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi Sağlık Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ndeki olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Rus basınındaki haberlerde, Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırıda otomobil yolunun hasar gördüğü, ancak köprünün ayaklarında bir sorun olmadığı aktarıldı.

Kırım kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarında da hasar gören köprünün görüntüleri yayınlandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, durdurulan tren seferleri yeniden başlatıldı. Geçişlere kapatılan karayolunu kullanmak isteyenlere alternatif yol bulmaları önerildi. ​​​​​​​

Ukrayna basını: Saldırı Ukrayna güçlerince düzenlendi

Öte yandan, RBK-Ukrayna haber sitesi, Ukrayna Güvenlik Servisindeki (SBU) kaynaklarına dayandırarak, Kırım Köprüsü'nün yapısındaki bozulma nedenlerine ilişkin haber yayımladı.

Haberde, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haber sitesine konuşan kaynağın, “Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu.” ifadesine yer verildi.

Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.