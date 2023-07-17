Malatya'da liseli çiftçiler tarımı toprakla iç içe öğreniyor

Malatya'daki Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulun arazisini işleyerek çiftçiliği uygulamalı öğreniyor.

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Kentte pamuk araştırma çiftliği olarak kurulan daha sonra Tarım Meslek Lisesi ve Ziraat Okulu olarak faaliyet gösteren, 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lisede eğitim gören öğrenciler, tarımı toprakla iç içe öğrenirken, üretim de gerçekleştiriyor.

Toprağın işlenmesi, tohum ekimi, ürün yetiştirilmesi ve hasat süreçlerini öğrenen liseliler, edindikleri bilgileri sahadaki uygulamalarla pekiştiriyor.

Okula ait 450 dekarlık alana buğday eken liseli çiftçiler, bu sezon 180 ton rekolte bekliyor. Hasattan elde edilecek buğdaylar ise değirmende un haline getirilip okulun fırınında ekmek yapılarak taşımacılık eğitimi kapsamındaki öğrencilere ve pansiyonda kalan öğrencilerin tüketiminde kullanılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, okulda öğrenciler tarafından ekimi yapılan buğdayın hasadını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulda buğday ve arpa olmak üzere 450 dekara ekim yapıldığını belirten Özdemir, "Okulumuz 1965 yılında kurulmuş olup 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığına geçmiştir. Bünyesinde 4 bölüm bulunmaktadır. Tarım bölümündeki hasadımızı almak 230 dekar alanımıza buğday ekmiştik. Hasadını yapıyoruz. Toplam 450 dekarımızda dikim yapmıştık. Onların da hasadını alacağız. 180 ton civarında buğday 30 ton civarında da arpamız olacak." dedi.

"Yaklaşık 180 ton buğday rekoltesi bekliyoruz"

Okul müdürü Hacı Ali Tayfun, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, ziraat teknolojisi alanı, yiyecek ve içecek hizmetleri alanı ve tarım alanının bulunduğu okuldaki öğrencilerin üretimin her aşamasında görev aldıklarını söyledi.

Hasadı yapılan buğdayların un haline gelip okuldaki ekmek fırınında kullanılacağını anlatan Tayfun, şöyle devam etti:

"230 dönümlük arazide hasat çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 180 ton dolayında buğday rekoltesi bekliyoruz. 450 dekarlık bir alanda ekim çalışması yapmış olup okulumuz bünyesinde bulunan endüstriyel ekmek üretim fırınımızda buradan elden edilen unlar kullanılarak üretilen ekmekler taşımacılık eğitim kapsamında öğrencilerimize ulaştırılmakta. Ayrıca pansiyonumuzda bulunan öğrencilerimize sunulmakta."

Öğrenciler iş bulma sıkıntısı yaşamıyor

Tarım alanındaki öğrencilerin ilgili hocalar denetiminde buğday ekim ve hasadını yaptıklarını ifade eden Tayfun, "Tarım teknolojisi alanı makineleri ile ilgili bölüm okuyan öğrencilerimize uygulamamalı bir şekilde eğitim verilmektedir. Buradan mezun olan öğrencilerimiz iş bulma noktasında herhangi bir problemle karşılaşmamaktadırlar." dedi.

"Tarlayı traktörle sürüyor, otlarını temizliyoruz"

Tarım alanında okuyan 11. sınıf öğrencisi Songül Oruç ise arkadaşlarıyla birlikte ektikleri buğdayın hasadını yaptıkların belirterek, okulu bitirince tarım teknikerliği bölümünü okumak istediğin ifade etti.

Ömer Faruk Demir de okulda teorik olarak gördükleri dersi sahada uygulama imkanı bulduklarını ifade ederek, "Buğday ekim zamanı tarlayı traktörle sürüyoruz, otlarını temizliyoruz. Sonrasında tohum ve gübrelerini atıyoruz. Daha sonra ise bu aylarda hasadımızı yapıyoruz. İlerde peyzaj mimarı olmak istiyorum. Okula gelmeme sebebim bu işi sevdiğimi için ilerde de üniversitede bu mesleği devam ettirmek." diye konuştu.