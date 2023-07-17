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Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak!

Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak!

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki dördüncü ve son maçında yarın Avusturya temsilcilerinden Sturm Graz ile karşılaşacak.

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Merkür Arena'da oynanacak müsabaka yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçla Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.

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