Hatay'da 1 milyon metreküpe yakın enkaz taşındı! Yıkım devam ediyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da bugüne kadar yaklaşık 1 milyon metreküp enkaz yerleşim yerlerinden taşındı.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Merkez Antakya ilçesinin yanı sıra Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde de yıkım kararı verilen binalarda ekiplerce çalışma gerçekleştiriliyor.

Çevresi güvenlik ekiplerince şeritlerle kapatılan binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkılan ağır hasarlı binalardan numune alınmasının ardından molozlar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek depolama alanlarına gönderiliyor.

Kentin hemen her noktasında devam eden yıkım çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev sahipleri de takip edebiliyor.

"İnsan ve çevre sağlığının korunmasına özen gösterilmektedir"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, arama kurtarma ve diğer acil çalışmaların tamamlanmasının ardından afetten zarar gören şehir ve köylerin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun bir çaba harcandığını söyledi.

Kent merkezini oluşturan Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımı, enkazlarını kaldırma ve ayrıştırma işlemlerinin devam ettiğini anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları esnasında insan ve çevre sağlığının korunmasına özen gösterilmektedir. Bugün itibarıyla Hatay genelinde yaklaşık 1 milyon metreküp enkaz yerleşim yerlerinden taşınmıştır. Bu çalışmalara ek olarak, devletimiz tarafından afet bölgesindeki alt ve üstyapının yeniden inşası, yeni hastaneler, kamu binaları ve diğer tesislerin de yapımına eş zamanlı olarak başlanmıştır. Yerleşim yerlerimizin topyekun ayağa kaldırılması, sosyal ve kamusal düzenin tekrar tesis edilmesi için seferber olunmuştur."

Masatlı, ağır hasarlı binaların yıkımının ve enkazlarının taşınması işlemlerinin en kısa sürede biteceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın da içinde bulunduğu 11 ilin büyük yıkıma uğradığını hatırlatan Masatlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Felaketin ilk anından itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki devletimiz olmak üzere tüm kurumlarımız, milletimizle el ele vererek afet bölgesine yardıma koşmuştur. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm kurumlarıyla medeniyetler şehri Hatay'ımızda yaraları hızlıca sarmak için çalışmalarını sürdürecektir."