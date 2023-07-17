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Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde tatilcilerin nüfusu 10 kat artırması ve vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji hatlarında kısa devrelere neden oldu. Datça adeta karanlığa büründü.

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Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi.

Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, Datça adeta karanlığa büründü. Yetkililerin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, aşırı sıcaklar hem hayatı hem de elektrik kullanımını olumsuz etkiledi.

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