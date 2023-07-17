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Inter Miami, Messi ve Busquets için imza töreni düzenledi

Inter Miami, Messi ve Busquets için imza töreni düzenledi

Amerika MLS ekibi Inter Miami, transfer konusunda daha önce anlaştığı Lionel Messi ve Sergio Busquets için imza töreni düzenledi.

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Eski yıldız futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu Amerika MLS takımlarından Inter Miami, Lionel Messi ve Sergio Busquets için stadyumunda imza töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz haftalarda Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmayan ve uzun süre ismi Arabistan ligi ekipleriyle anılan yıldız futbolcu, kariyerine Amerika MLS liginde devam etme kararı almıştı.

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği törende Messi, “Miami'de çok eğleneceğiz, çok güzel vakit geçireceğiz ve güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

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