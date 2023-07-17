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Rusya’ya "tahıl anlaşmasının acil uzatılması" çağrısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya’ya "tahıl anlaşmasının acil uzatılması" çağrısı

AVUSTURYA, Rusya’ya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın acil uzatılması çağrısında bulundu.

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Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin Twitter’dan "gıda silah değildir" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasını acil kabul etmeye çağırıyoruz. Bu küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine de milyonlarca ton tahıl ve tohum sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

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