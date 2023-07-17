İntihar süsü verilen ve cinayette flaş gelişme: Eşini öldüren kadının cezası belli oldu! Annesi böyle feryat etti...

ESKİŞEHİR'de eşini kafasından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Esra Altay, ‘Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Esra Altay'ın anne ve babası hakkında mahkeme heyeti tarafından beraat kararı verildi. Kararın ardından sinir krizi geçirin anne Dursiye D., “Esra, ben seni böyle yetiştirmedim Esra” diye feryat etti.

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Erenköy Mahallesi Denk Sokak'ta 2021 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda, evinin yatak odasında başından vurulan 26 yaşındaki Gökhan Altay, hayatını kaybetti. Kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği iddia edilen Gökhan Altay'ın ölümü, polis ekipleri tarafından şüpheli olarak değerlendirildi.

Olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekiplerin incelemeleri sonucu olayın gerçekleştiği tarihten yaklaşık 11 ay sonra, Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da düzenlenen operasyonla Gökhan Altay'ın eşi Esra Altay'ın ve Esra Altay'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, maktul Gökhan Altay'ın eşi Esra Altay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Esra Altay, mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya Esra Altay'ın tutuksuz yargılanan anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından karar öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Esra Altay, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ne yaptıysam oğlum için yaptım. Evet aldatmış olabilirim, ama bu öldürdüğüm anlamına gelmiyor. Oğlum için sustum. Gidecek yerim, güvenecek bir dağım yoktu” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Esra Altay'ın, ‘Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.

Esra Altay'ın anne ve babası hakkında mahkeme heyeti tarafından beraat kararı verildi. Kararın ardından sinir krizi geçirin anne Dursiye D., “Esra, ben seni böyle yetiştirmedim Esra” diye feryat etti.