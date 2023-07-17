Kars’ta boks şampiyonası heyecanı yaşanıyor!

KARS’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

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Türkiye genelinde 66 ilden 412 Erkek ve 221 Kadın sporcunun katılımıyla başlayan boks şampiyonası nefes kesen karşılaşmalara sahne oluyor.

Şampiyonanın açılışına Kars Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ayhan Yüreğir, Kars Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, ASKF Başkanı Yasin Zerman, Kars Boks İl Temsilcisi Ayhan Sönmez ve çok sayıda antrenör ile sporcu katıldı.

Şampiyona 23 Temmuz 2023 tarihinde final karşılaşmalarıyla sona erecek.