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Doğubayazıt “Senforock” konserine evsahipliği yapacak!

Doğubayazıt “Senforock” konserine evsahipliği yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği ,Doğubayazıt Kaymakamlığı ve BC Gruop’un destekleri ile yerli ve yabancı efsane şarkıların yer aldığı konseptiyle “Senforock” konseri Ağrı’da sahne alacak.

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Kültür ve sanatın buluşma noktası haline gelen Doğubayazıt ilçesi “Senforock” rüzgarına şahitlik edecek. Ülkemizin ve dünyanın en önemli müzisyenlerinin şarkılarını, dünyada ilk kez yepyeni senfonik düzenlemelerle sahneye taşıyan Musa Göçmen Senforock Orkestrası, yoğun ilgi gören konser serilerine 20 Temmuz 2023, Saat 19:30'da, Doğu Anadolu’nun parlayan incisi Doğubayazıt'ta devam ederek müzikseverlerle buluşacak.

Dünya çapında büyük senfonik konserler yöneten ve kayıtlar gerçekleştiren sıra dışı besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen, Türkiye’de büyük bir beğeni ile takip edilen “Musa Göçmen Senforock" konseri ile 20 Temmuz Perşembe günü saat 19.30’da İshak Paşa Sarayında kurulan muhteşem sahnede seyirci karşısına çıkacak.

Led ekran şovlarının da yer alacağı konserde Barış Manço'dan, Erkin Koray'a, Cem Karaca’dan Metallica’ya, Scorpions’dan MFÖ’ye ülkemizde ve dünya da çok sevilen şarkılarından oluşan bir seçkiyle müzikseverlerle buluşacak.

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