İran geçen yıl sağlık turizminden 1 milyar dolar gelir elde etti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, geçen yıl ülkesinin sağlık turizmi kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi.

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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Bakan Yardımcısı Kerimi, başkent Tahran'da düzenlenen "Uluslararası Hastaneler ve Sağlık Merkezleri Konferansı"nda konuştu.

Sağlık turizmiyle ilgili bilgiler veren Kerimi, "İran'a geçen yıl yurt dışından tedavi için yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi geldi. Bunlardan 1 milyar dolar civarında gelir elde edildi." dedi.

Kerimi, çoğunlukla kadın hastalıkları ve doğum, kısırlık, göz rahatsızlıkları, güzellik tedavisi, kalp ve çocuk cerrahisi gibi alanlarda İran'ın tercih edildiğini aktardı.

İranlı yetkili, sağlık turizminden elde edilen geliri yıllık 5 ila 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.