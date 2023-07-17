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Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı!

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı!

ADANA'nın MERKEZ SEYHAN ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı sonucu 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

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Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Reşatbey Mahallesi'ndeki güzellik merkezine girerek tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ö.A, N.Ç, R.T.B. ve E.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2'si kadın 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.T.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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