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Hazine 12 milyar 966 milyon lira borçlandı!

Hazine 12 milyar 966 milyon lira borçlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 12 milyar 965,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Bakanlık, ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 3,59 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 675 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 643 milyon lira, net satış 9 milyar 865,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 196,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​

Hazine böylece, ihalede toplam 12 milyar 965,6 milyon lira borçlandı.

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