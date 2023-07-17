İzmir'de komşu dehşeti! Başlayan tartışma feci bitti

İZMİR'in Menemen ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, evlerinin bulunduğu apartmanda karşılaşan S.Y. (34) ile komşusu E.A. (24) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bir süre sonra pompalı tüfekle olay yerine gelen E.A, komşusuna ateş etti.

Sağlık ekipleri S.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, E.A'yı gözaltına aldı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan evli ve 1 çocuk babası S.Y'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.