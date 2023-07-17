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Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Her yeri duman kapladı göz gözü görmüyor

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Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Her yeri duman kapladı göz gözü görmüyor

Ankara’dan yangın haberi geldi. Gölbaşı ilçesinde bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Her yeri duman kapladı göz gözü görmüyor

Ankara Gölbaşı'nda bir yatak fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Her yeri duman kapladı göz gözü görmüyor

Olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde yoğun duman dikkat çekiyor.

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Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Her yeri duman kapladı göz gözü görmüyor

İşte son durum...

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Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Her yeri duman kapladı göz gözü görmüyor
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