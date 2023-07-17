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2023 sıcakları rekor kıracak! Kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı öngörülüyor!

2023 sıcakları rekor kıracak! Kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı öngörülüyor!

Berkeley Earth tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2023'ün yüzde 81 ihtimalle kayıtlardaki en sıcak yıl olacağı öngörüldü.

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Dünyada en sıcak haziran ayının yaşanması ve temmuzun ilk 2 haftasında da sıcaklık rekorlarının kırılmasının ardından 2023'ün, yüzde 81 ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı hesaplandı.

Berkeley Earth tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sıcaklık değerlerinin ölçülmeye başlandığı 1850'den beri geçen ay, en sıcak haziran olarak kayda geçti. Haziranda küresel sıcaklıklar, 1850-1900 dönemi ortalamasına göre 1,47 derece arttı.

Haziran 2023, okyanuslarda da 1,12 dereceyle rekor sıcaklık artışının görüldüğü dönem oldu.

Ocak-haziran dönemi sıcaklıkları dikkate alındığında, rekor haziran sıcaklığının ardından El Nino'nun da etkisiyle 2023'ün, kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 81 olarak hesaplandı.

2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olmaması durumunda en sıcak ilk 4 yıldan biri olma ihtimali ise yüzde 99 olarak öngörüldü.

Öte yandan, 2023'ün, yüzde 98 ihtimalle okyanuslarda tüm zamanların en sıcak yılı olacağı tahmin edildi.

Rekorlara rağmen bu yıl küresel sıcaklık artışının 1850-1900 dönemine göre 1,5 dereceyi "muhtemelen" aşmayacağı, El Nino'nun sıcaklıklara etkisinin zamanla yansımasından dolayı El Nino'nun, 2024'te sıcaklıkları 2023'tekinden daha fazla artıracağı öngörüldü.

Küresel ortalama sıcaklıklar, günlük bazda ilk olarak 3 Temmuz'da rekor kırmasının ardından temmuzun ilk haftasının "kayıtlardaki en sıcak hafta" olarak olduğu açıklanmıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 4 Temmuz'da, El Nino koşullarının başladığını ilan etmişti.

Şu anda ise 2016, kayıtlardaki en sıcak yıl.

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